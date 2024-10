DEL-Spieltag am Sonntag im Zeichen der Krebshilfe

Der 15. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird komplett im Zeichen der Kooperation mit der Deutschen Krebshilfe stehen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Organisation werden am kommenden Sonntag an allen sieben Spielorten zahlreiche Aktionen stattfinden, die auf die wichtige Arbeit zur Krebsbekämpfung hinweisen. Der Aktionsspieltag ist Teil der von der Krebshilfe organisierten Social Week, an der sich im Zeitraum vom 25. Oktober bis zum 10. November mehrere Profiligen und Sportarten beteiligen.