DEL-Start verpatzt: Haie nach Gegentorflut frustriert

Die schmerzhafte Trennung von Uwe Krupp und die folgende Verpflichtung des mehrmaligen Meistertrainers Kari Jalonen sollten bei den Kölner Haien eigentlich einen Wendepunkt in erfolgreichere Zeiten markieren. Nach vier Niederlagen aus den ersten fünf Saisonspielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kommt beim achtmaligen Meister aber erneut Unmut auf.

„Wir waren nicht bereit“, urteilte der Finne Jalonen, der in seiner Heimat und in der Schweiz insgesamt sechs Mal den nationalen Titel holte, am MagentaSport-Mikrofon nach der jüngsten Pleite am Dienstag bei den Löwen Frankfurt. 1:5 (1:3, 0:0, 0:2) verloren die ambitionierten Rheinländer, mit nun 25 Gegentoren stellt das Team um Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller die schwächste Defensive der Liga.