Eishockey: "Kämpferisch überragend!" Ingolstadt bleibt das Team der Stunde

Der ERC Ingolstadt genießt seinen Lauf in der DEL. Das 7:5 über Wolfsburg war der siebte Sieg in Serie für den Ex-Meister. Nun winkt ein Vereinsrekord.

Acht Spiele, sieben Siege und gewaltiges Selbstvertrauen: Der ERC Ingolstadt genießt seinen Lauf in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) . Nach dem wilden 7:5 über die Grizzlys Wolfsburg thront der Ex-Meister weiter an der Spitze vor dem amtierenden Champion Eisbären Berlin - und Trainer Mark French sieht noch Luft nach oben.

Ingolstadt will Geschichte schreiben

Nur beim Auftaktspiel der Saison in Augsburg hat Ingolstadt bislang verloren (2:3 nach Verlängerung). Danach folgte die Siegesserie, die am Sonntag bei den Kölner Haien (16.30 Uhr/MagentaTV) ausgebaut werden soll. Acht Siege in Folge sind in der Vereinsgeschichte nur in den Saisons 2003/04 und 2005/06 gelungen. "Egal wie: Hauptsache, wir holen in Köln wieder die Punkte", sagte Noah Dunham.