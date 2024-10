Eishockey: Neuer Goalie schlägt voll ein

Die Kölner Haie haben die Gegentorflut in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit neuem Goalie gestoppt und den erhofften Befreiungsschlag geschafft. Beim Debüt des erst Stunden zuvor verpflichteten Slowaken Julius Hudacek schlug der achtmalige Meister die Straubing Tigers in eigener Halle 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), dem Neuzugang gelang direkt ein Shutout. Nach dem zweiten Saisonsieg stehen die Haie bei acht Punkten, die Tigers (3) stecken in der Tabelle unten fest.