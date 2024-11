DEL: Berlin baut Tabellenführung aus - Bremerhaven verliert

Der Meister lässt sich in Düsseldorf lange Zeit, baut aber die Tabellenführung wieder aus. Bremerhaven kann den Schwung aus der CHL nicht mitnehmen.

Der Meister lässt sich in Düsseldorf lange Zeit, baut aber die Tabellenführung wieder aus. Bremerhaven kann den Schwung aus der CHL nicht mitnehmen.

Meister Eisbären Berlin hat seine Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit viel Mühe ausgebaut. Nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions Hockey League siegten die Hauptstädter am Freitagabend beim Schlusslicht Düsseldorfer EG mit 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). Der Vorsprung auf Rang zwei beträgt nun sechs Punkte.