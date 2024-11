DEL: Bokk fehlt Frankfurt monatelang - Welinski kommt

Die Löwen Frankfurt müssen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) lange ohne Nationalspieler Dominik Bokk auskommen. Der Stürmer hat nach Klubangaben eine „schwerwiegende Unterkörperverletzung“ erlitten und wird Anfang kommender Woche operiert. Voraussichtlich fehlt der 24-Jährige seiner Mannschaft drei Monate.

Der Schweinfurter Bokk, 2018 in der nordamerikanischen Profiliga NHL von den St. Louis Blues an Position 25 gedraftet, verletzte sich am vergangenen Dienstag im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (4:3).