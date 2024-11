DEL: Ingolstadt verkürzt Rückstand auf Berlin

Der ERC Ingolstadt gewinnt ein turbulentes Spiel in Straubing - und rückt damit näher an den Meister heran.

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg in Serie gefeiert und damit den Rückstand auf Spitzenreiter Eisbären Berlin verkürzt. Die Bayern setzten sich am Mittwochabend 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) bei den Straubing Tigers durch, dadurch liegen sie nur noch drei Punkte hinter dem Meister. Die Eisbären hatten am Dienstag die Neuauflage des Play-off-Finales 1:2 bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven verloren.