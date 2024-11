DEL: München mit zweitem Sieg in Folge

Der EHC Red Bull München hat am 19. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen zarten Aufwärtstrend fortgesetzt. Im bayerischen Duell gegen die Augsburger Panther gewannen die Münchner mit 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) und feierten dabei ihren zweiten Sieg in Folge. In der Tabelle rückte der viermalige Meister auf Position vier vor.