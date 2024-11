DEL: München unterliegt in Overtime

In einem hitzigen Duell muss sich der EHC in der Overtime gegen bissige Nürnberger geschlagen geben.

In einem hitzigen Duell muss sich der EHC in der Overtime gegen bissige Nürnberger geschlagen geben.

Der EHC Red Bull München hat am 21. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Dämpfer kassiert. Nach zuletzt drei Siegen in Folge verlor die Mannschaft von Trainer Max Kaltenhauser am Donnerstagabend vor heimischer Kulisse nach Verlängerung mit 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) gegen die Nürnberg Ice Tigers. In der Tabelle rückten die Münchner durch den einfachen Punktgewinn dennoch zunächst auf den vierten Platz vor.