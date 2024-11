Siegesserie gerissen: Eisbären verpassen neuen Vereinsrekord

In den letzten Sekunden gibt der DEL-Rekordmeister Berlin gegen die Schwenninger Wild Wings eine 3:1-Führung aus der Hand.

Die imposante Siegesserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gerissen - auf dramatische Weise. Beim 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:1) nach Verlängerung gegen die Schwenninger Wild Wings verspielte der Rekordmeister und Titelverteidiger in den Schlusssekunden den zwölften Erfolg nacheinander und damit einen neuen Vereinsrekord.

Liam Kirk (8.), Eric Mik (31.) und Gabriel Fontaine (51.) brachten vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Uber Arena das Team von Meistertrainer Serge Aubin mit 3:1 in Führung. Alexander Karachun (43.) hatte zwischenzeitlich für die Gäste aus dem Schwarzwald verkürzt. Doch dann glichen die Wild Wings mit einem Doppelpack innerhalb von 16 Sekunden aus, als sie den Torwart vom Eis genommen hatten: Erst traf Zach Senyshyn, dann 0,6 Sekunden vor Schluss Ben Marshall. Senyshyn sorgte nach 96 Sekunden in der Overtime für die Entscheidung.