Wolfsburg verlängert mit Kapitän Machacek

Der Kanadier spielt bereits seit 2018 in Wolfsburg.

Der Kanadier spielt bereits seit 2018 in Wolfsburg.

In der laufenden Saison kommt Machacek, der seit drei Jahren das Kapitänsamt innehat, bislang auf sieben Tore und 13 Vorlagen und steht damit in der DEL-Scorerliste auf Platz sechs. In seinen insgesamt sieben Spielzeiten hat der Kanadier 133 Tore und 121 Vorlagen für Wolfsburg verbucht.