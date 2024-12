DEL: Tabellenführer Ingolstadt siegt im bayerischen Duell

Tabellenführer ERC Ingolstadt gewinnt eine enge Partie gegen Red Bull München. Auch die Verfolger siegen am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Der ERC Ingolstadt ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter das Maß der Dinge. Der Tabellenführer besiegte am 30. Spieltag in einem engen Spitzenspiel den früheren Meister Red Bull München nach Penaltyschießen mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0). Daniel Schmölz verwandelte den zwölften Versuch im Shoot-out und beendete die Partie.