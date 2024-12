Eishockey: ERC Ingolstadt nicht zu stoppen

Der ERC Ingolstadt siegt nach Verlängerung gegen Schwenningen. Ein Spieler ragt beim siebten Erfolg in Serie heraus.

Der ERC Ingolstadt eilt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trotz einiger Probleme weiter von Sieg zu Sieg. Das 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0) nach Verlängerung bei den Schwenninger Wild Wings war für den früheren Meister bereits der siebte Erfolg in Serie, Ingolstadt setzte sich an der Tabellenspitze vorerst auf drei Punkte von Titelverteidiger Eisbären Berlin ab. Der Mann des Abends war Daniel Schmölz.