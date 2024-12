Heimpleite für Meister Eisbären Berlin

Meister Eisbären Berlin hat die Chance verpasst, in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit Spitzenreiter ERC Ingolstadt gleichzuziehen. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin kassierte am 25. Spieltag eine 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)-Heimpleite und liegt weiter drei Punkte hinter den Oberbayern (55). Die Ingolstädter hatten am Donnerstag nach zuvor acht Siegen in Folge gegen die drittplatzierten Fischtown Pinguins Bremerhaven (50) verloren.

Patrick Hager, Olympiazweiter von 2018, brachte die Münchner in der 13. Minute in Führung, Nikolaus Heigl erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Für die Vorentscheidung sorgte Nicolas Krämmer (50.), ehe kurz vor Schluss (59.) Leo Pföderl, der tags zuvor bei den Eisbären bis 2029 verlängert hatte, Ergebniskosmetik betrieb. Maximilian Kastner stellte in der Schlussminute den alten Abstand wieder her.