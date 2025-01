DEL: Bremerhaven überrollt schwache Augsburger Panther

Vizemeister Fischtowns Pinguins hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Kantersieg gefeiert und ist in Schlagdistanz zum Spitzenduo um Meister Eisbären Berlin und Spitzenreiter ERC Ingolstadt geblieben. Bei den Augsburger Panther gewann Bremerhaven 6:2 (2:0, 3:0, 1:2). Auf dem dritten Platz sind die Pinguins bei zwei Spielen weniger nun acht Punkte hinter Ingolstadt.

In der Nachholpartie des 27. Spieltags half dem Team von Alexander Sulzer ein Blitztreffer in die Spur. Jan Urbas traf nach 21 Sekunden und eröffnete den Torreigen. Bei Abstiegskandidat Augsburg, das zuvor zwei Spiele in Serie gewonnen hatte, lief gar nichts. So trafen auch Markus Vikingstad (10.), Maxim Rausch (23./35.), Ziga Jeglic (29.) und Matt Abt (50.) für Bremerhaven.