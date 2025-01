DEL: Eisbären Berlin übernehmen Tabellenführung

In Nürnberg tut sich der Meister lange schwer, aber feiert den fünften Ligasieg in Folge.

In Nürnberg tut sich der Meister lange schwer, aber feiert den fünften Ligasieg in Folge.

Die Eisbären Berlin haben zumindest kurzzeitig die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) übernommen und Druck auf Spitzenreiter ERC Ingolstadt erzeugt. Mit einem 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) bei den Nürnberg Ice Tigers liegt der Meister einen Punkt vor den Ingolstädtern, die am Nachmittag bei den Iserlohn Roosters (16.30 Uhr/MagentaSport) gleich wieder zurückschlagen können.

Den fünften Ligasieg in Serie musste sich Berlin hart erarbeiten. Den frühen Treffer durch Ty Ronning per Penalty (5.) konterte Cole Maier für Nürnberg (8.). Auch auf die erneute Berliner Führung durch Liam Kirk (17.) hatte der US-Amerikaner eine Antwort parat (38.). Zuvor hatten die Eisbären fast sechs Minuten in teilweise sogar doppelter Unterzahl überstanden. Nachdem Roman Kechter zu Beginn des Schlussdrittels die Nürnberger Führung per Penalty verpasst hatte, traf Zach Boychuck für Berlin (43.). Leo Pföderl (55.) und abermals Ronning (56.) sorgten kurz vor Schluss für die Entscheidung.