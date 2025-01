DEL: Eisbären fügen Mannheim Rekordniederlage zu

Die Berliner feiern einen Kantersieg in Mannheim - nie zuvor haben die Adler in einem DEL-Heimspiel so viele Gegentore kassiert.

Die Eisbären Berlin haben dem Rivalen Adler Mannheim eine historische Niederlage zugefügt und die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückerobert. Der Meister fertigte am Donnerstagabend die Adler mit 9:3 (1:0, 4:3, 4:0) ab und zog vorerst mit 73 Punkten am ERC Ingolstadt (71) vorbei. Für Mannheim hält die Negativserie mit nun fünf Pleiten in Folge derweil an - nie hatten die Adler in einem DEL-Heimspiel so viele Tore kassiert.