DEL: Ingolstadt dank Rekordjäger Pietta wieder Erster

Angeführt von Rekordjäger Daniel Pietta ist der ERC Ingolstadt an die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgekehrt. Durch ein 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) im Derby gegen die Augsburger Panther zog das Team von Cheftrainer Mark French mit 74 Punkten wieder an Meister Eisbären Berlin (73) vorbei, der am Donnerstag den Adler Mannheim die höchste Heimniederlage der Geschichte (3:9) zugefügt hatte.