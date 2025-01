DEL: Kaiser verlässt Berlin Richtung Kanada

Die Eisbären Berlin müssen mit sofortiger Wirkung auf Junioren-Nationalspieler Rio Kaiser verzichten. Wie der Tabellenzweite der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, wird der 18-Jährige die restliche Spielzeit für die Peterborough Petes in der Ontario Hockey League, einer der drei höchsten kanadischen Juniorenligen, bestreiten. Während seiner Abwesenheit ruht Kaisers Vertrag mit den Eisbären.

„Dieser Schritt wird helfen“

„Rio ist ein sehr großes Talent. Das hat er in seinen Spielen für die Eisbären bereits bewiesen“, sagte Berlins Sportdirektor Stéphane Richter: „Er wird in der OHL viel Eiszeit bekommen. Daher glauben wir, dass dieser Schritt seiner Entwicklung helfen wird. Zudem wird er sich so noch stärker in den Fokus der NHL-Scouts für den kommenden Draft spielen können.“