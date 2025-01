DEL: Rekordjäger Pietta träumt leise vom Titel

Er wolle "auch mal was in der Hand halten nach vielen Jahren", sagt der 38-Jährige nach Ingolstadts 4:1 im Derby gegen die Augsburger Panther.

Rekordjäger Daniel Pietta hat nach der Rückkehr an die Tabellenspitze der DEL mit dem ERC Ingolstadt den Titel ins Visier genommen. Er wolle "auch mal was in der Hand halten können nach vielen Jahren", sagte der 38-Jährige nach dem 4:1 im Derby gegen die Augsburger Panther bei MagentaSport. Mit 74 Punkten führt Ingolstadt die Deutsche Eishockey Liga (DEL) vor Meister Eisbären Berlin (73) an.