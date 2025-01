DEL: Siegesserie von Spitzenreiter Ingolstadt gerissen

Die Siegesserie von Spitzenreiter ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gerissen. Nach zuletzt sieben Erfolgen verloren die Ingolstädter 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) gegen die Kölner Haie, stehen aber weiterhin ungefährdet ganz oben in der Tabelle.

Die Haie besiegten den ERC, für den nur Wayne Simpson (5.) traf, dank der Treffer von Justin Schütz (1./59.), Otso Rantakari (29.) sowie Gregor MacLeod (35.) und festigten ihren Play-off-Platz. Zudem unterlag der direkte Haie-Konkurrent Fischtown Pinguins Bremerhaven bei Red Bull München 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Die Münchner Fans schwiegen dabei kollektiv in Gedenken an ihren ehemaligen Spieler Eder in den ersten 2:20 Minuten sowie in der 22. Minute - angelehnt an Eders Rückennummer 22.