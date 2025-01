Eishockey: Adler holen Ortega in die DEL zurück

Ortega lief in der Saison 2019/20 für die Eisbären Berlin auf, in seiner Zeit in München (2021 bis 2024) feierte der Kalifornier einmal den DEL-Titelgewinn (2023). "Mit Austin bekommen wir einen bewährten Torjäger, der in der DEL bestens bekannt ist. Er hat in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten jeweils mindestens 20 Tore erzielt und einen Titel gewonnen", sagte Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins: "Seine Verpflichtung gibt uns mehr Tiefe auf der Stürmerposition und macht uns noch torgefährlicher."