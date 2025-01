Haie lotsen Rantakari zurück in die DEL

Der 31-Jährige war erst im Sommer von den Augsburger Panthern in sein Heimatland Finnland gewechselt.

Der 31-Jährige war erst im Sommer von den Augsburger Panthern in sein Heimatland Finnland gewechselt.

Die Kölner Haie haben Verteidiger Otso Rantakari vom finnischen Eishockey-Erstligisten Vaasan Sport verpflichtet. Der 31 Jahre alte Finne kehrt damit nur nur rund acht Monate nach seinem Abschied von den Augsburger Panthern in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück. Bei den Haien erhielt er einen Vertrag bis Saisonende. Ob Rantakari bereits am Wochenende spielberechtigt ist, entscheide sich „kurzfristig“, teilte der Verein mit.

"Durch die Verpflichtung von Otso bekommen wir noch mehr Tiefe in den Kader", sagte Kölns Sportdirektor Matthias Baldys: "Er kennt die Liga und braucht daher keine lange Eingewöhnungszeit."

Für Vaasan Sport stand Rantakari in der laufenden Saison in 20 Partien auf dem Eis, seit Mitte November kam er aufgrund einer Suspendierung aus disziplinarischen Gründen aber nicht mehr zum Zug. Für die Augsburger Panther absolvierte Rantakari vergangene Spielzeit 51 Partien (sechs Tore, zehn Vorlagen). Zudem sammelte er zuvor unter anderem Erfahrung in der russischen KHL, der schwedischen SHL sowie der Schweizer NL.