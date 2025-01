München: Meistermacher Jackson kehrt zurück an die Bande

Der Meistermacher kehrt zurück: Erfolgstrainer Don Jackson springt bei Red Bull München nach dem überraschenden Rücktritt von Max Kaltenhauser bis zum Saisonende der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Bresche. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Eigentlich hatte sich der Amerikaner nach dem letzten Titelgewinn vor fast zwei Jahren von der Bande zurückgezogen, als "Head of Coaching Development" bei Red Bull sollte er sich um die Ausbildung seiner Nachfolger kümmern. Doch Ex-Bundestrainer Toni Söderholm konnte nicht wie gewünscht in die großen Fußstapfen des erfolgreichsten Trainers der DEL-Geschichte treten und wurde im Oktober letzten Jahres durch Kaltenhauser ersetzt. Der ehemalige Zweitligacoach legte am Dienstag aus persönlichen Gründen sein Amt nieder.