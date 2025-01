Nach Eders Tod: Weiteres Spiel der Eisbären verlegt

Das für Freitag angesetzte Duell mit der DEG findet erst am 12. Februar statt.

Nach dem Tod von Nationalspieler Tobias Eder ist eine weitere Partie der Eisbären Berlin verlegt worden. Das für Freitag angesetzte Duell mit der Düsseldorfer EG findet erst am 12. Februar statt, das gab die Deutsche Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag bekannt. Eder war am Mittwoch im Alter von nur 26 Jahren verstorben. Der Eisbären-Stürmer erlag den „Komplikationen eines Krebsleidens“.