Nach Schiedsrichterschelte: Innenraumsperre für Ustorf

„Fast Betrug“: Ustorf schimpfte vehement

Ustorf, der auch eine Geldstrafe erhielt, hatte seinen Emotionen nach der bitteren Heimniederlage gegen Adler Mannheim am vergangenen Sonntag am Mikro freien Lauf gelassen. „Das ist das Schlechteste, was ich in 30 Jahren Profi-Eishockey gesehen habe“, sagte der frühere Nationalmannschaftskapitän bei MagentaSport über die Referees, er habe eine „indiskutable Schiedsrichterleistung“ gesehen.