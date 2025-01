Reparaturarbeiten in Bremerhaven: Weiteres Heimspiel verlegt

Die für den 28. Januar vorgesehene Partie gegen Adler Mannheim findet erst am 25. Februar statt.

Wegen der andauernden Reparaturarbeiten aufgrund eines Lecks an der Ammoniak-Leitung in der Eisarena musste ein weiteres Heimspiel der Fischtown Pinguins Bremerhaven aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verlegt werden. Die für den 28. Januar vorgesehene Partie gegen Adler Mannheim findet erst am 25. Februar statt (18.30 Uhr).