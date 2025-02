DEG nach Debakel: "Hätten in der 2. Liga keinen Punkt geholt"

„So kannst du nicht aus der Länderspielpause zurückkommen“, führte der gebürtige Berliner fort: „Wenn du in der Formtabelle im Januar noch auf Platz drei oder vier stehst und dann aus der Februar-Pause zurückkommst und so eine Scheiße zusammenspielst – also ich glaube, so hätten wir in der 2. Liga nicht mal einen Punkt geholt.“