DEL: Vizemeister Fischtown löst Viertelfinalticket

Vizemeister Fischtown Pinguins hat als fünfter Klub in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Ticket für das Viertelfinale gelöst. Die Bremerhavener setzten sich im Nachholspiel gegen die formstarken Adler Mannheim mit 5:3 (1:2, 3:0, 1:1) durch. Mit 84 Punkten ist das Team von Trainer Alexander Sulzer als aktueller Tabellenfünfter nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze zu verdrängen.

Zweimal gerieten die Pinguins durch Tore von Markus Hännikäinen (7.) und Daniel Fischbuch (17.) in Rückstand. Doch Markus Vikingstad (17.) und Phillip Bruggisser (26.) glichen jeweils aus. Miha Verlic (36.) und Justin Büsing (37.) brachten die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung. Tom Kühnhackl verkürzte noch einmal in Unterzahl (44.), ehe Nino Kinder für die Entscheidung sorgte (52.).