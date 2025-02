DEL: Ergreifender Abschied von Tobias Eder

Ehemalige Mitspieler und Mitarbeiter hatten Tränen in den Augen, auf den Rängen herrschte betroffene Stille der trauernden Fans: Momente voller Ergriffenheit prägten das erste Spiel der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach dem Krebstod von Nationalspieler Tobias Eder am vergangenen Mittwoch.