DEL: Berlin nach Overtime-Krimi nah am Halbfinale

Eishockey-Meister Eisbären Berlin steht nach einem Overtime-Krimi kurz vor dem Einzug ins Halbfinale der DEL-Play-offs. Der Mannschaft von Trainer Serge Aubin gelang in der zweiten Verlängerung nach 83 gespielten Minuten ein 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0) und somit der dritte Sieg im vierten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers.

Nach der 1:2-Niederlage in Spiel drei erlöste Korbinian Geibel den zehnmaligen Meister am Sonntagabend mit seinem spielentscheidenden Treffer. Damit kann der Titelverteidiger am Dienstagabend (19.00 Uhr/MagentaSport) die Best-of-seven-Serie vor heimischer Kulisse für sich entscheiden.