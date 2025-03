DEL: Düsseldorf siegt - Berlin festigt Rang zwei

Die DEG verspielt gegen Nürnberg im Schlussdrittel eine Zwei-Tore-Führung, fährt aber dennoch wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der DEL ein.

Die Düsseldorfer EG hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen wichtigen Sieg eingefahren.

Der abstiegsbedrohte Traditionsklub gewann am drittletzten Spieltag gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0) nach Verlängerung und vergrößerte damit seinen Vorsprung auf das Schlusslicht Augsburger Panther vorübergehend auf drei Punkte.

Topscorer Brendan O’Donnell schoss die DEG, die im Schlussdrittel eine 3:1-Führung verspielte, in der Overtime zum Sieg. Augsburg könnte am Nachmittag (16.30 Uhr) mit einem Sieg gegen die Kölner Haie dank der besseren Tordifferenz an Düsseldorf vorbeiziehen.