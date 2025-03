DEL: Köln feiert dritten Sieg, Berlin hadert

Wildes Hin und Her in den Play-offs: Während die Haie das Halbfinale vor Augen haben, müssen die Eisbären einen Rückschlag verkraften.

Die Kölner Haie haben auch ihr drittes Spiel in der Viertelfinalserie der DEL-Play-offs gewonnen und das Halbfinale damit vor Augen. Die Mannschaft des finnischen Trainers Kari Jalonen setzte sich gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:2 nach Verlängerung durch, nur noch ein Sieg fehlt zum Einzug in die nächste Runde. Marco Münzenberger erzielte den Siegtreffer in der 2. Minute der Overtime. Die Haie träumen von der ersten Meisterschaft seit 2002.