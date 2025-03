DEL: Kühnhackl führt Mannheim zum Auftaktsieg

Die Adler Mannheim sind mit einem Heimsieg ins Duell der Großklubs im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Im Krimi gegen Red Bull München setzten sich die Gastgeber zum Auftakt der Best-of-seven-Serie am Sonntag mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung durch. In der Overtime sorgte der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl für die Entscheidung (68.). Dagegen gab es für Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven zum Auftakt eine kalte Dusche.

"So eine Serie gegen München hat schon fast Finalcharakter. Da muss man Vollgas geben, das ist uns heute nicht gelungen", sagte Kühnhackl bei MagentaSport: "Es gibt einiges, was wir verbessern müssen."

Nick Cicek (7.) sorgte im Aufeinandertreffen der früheren Meister per Konter für die frühe Mannheimer Führung. Im Powerplay erzielte Markus Eisenschmid (25.) den Ausgleich für die Münchner, die ohne den gesperrten Topscorer Chris DeSousa auskommen mussten. Nach 60 Minuten stand es 1:1, dann schlug in der Verlängerung der 33-jährige Kühnhackl zu. Adler-Goalie Arno Tiefensee glänzte mit 33 Paraden. Spiel zwei der Viertelfinalserie findet am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) in München statt.