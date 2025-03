Eishockey: 20-mal stimmte das Vorrunden-Orakel

Der ERC Ingolstadt geht als Hauptrundensieger in die Playoffs der DEL. In sieben der letzten neun Endrunden gab es für den Ersten auch den Titel.

Der ERC Ingolstadt darf auf seinen zweiten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hoffen. Die Schanzer gehen als Hauptrundenerste in die Playoffs, und in sieben der letzten neun Endrunden holte sich der Sieger der Punkterunde den Silberpokal. Nur die Eisbären Berlin hatten 2021 in der verkürzten Coronasaison sowie im vergangenen Jahr diese Serie unterbrochen.