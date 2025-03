Erneuter Zuschauerrekord in der DEL

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und hat erneut für einen Zuschauerrekord gesorgt. Vor dem 52. und letzten Spieltag der Hauptrunde am Freitag geht die DEL von insgesamt 2,8 Millionen Zuschauern aus. Diese prognostizierte Zahl stellte die Liga am Donnerstag vor.

In der Vorsaison hatte die DEL insgesamt 2,61 Millionen Zuschauer, was seinerzeit ein Rekordwert war. Nun verzeichnet sie einen Zuwachs von acht Prozent. 2023/24 kamen im Schnitt 7160 Zuschauer in die Hallen, nach 51 Spieltagen der aktuellen Saison sind es 7746 Fans pro Spiel.