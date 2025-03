Berlin dank Ronning im Halbfinale - Plachta erlöst Mannheim

SID 25.03.2025 • 23:07 Uhr Die Eisbären schlagen Straubing zum vierten Mal. Mannheim holt sich den Matchball

Titelverteidiger Eisbären Berlin hat dank des überragenden Dreifachtorschützen Ty Ronning als erste Mannschaft das Halbfinale in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Das Team von Trainer Serge Aubin gewann am Dienstagabend 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gegen die Straubing Tigers und entschied die Viertelfinalserie ebenfalls mit 4:1 für sich.

In einem dramatischen fünften Spiel gegen Red Bull München erarbeiteten sich die Adler Mannheim den Matchball. Der achtmalige Meister siegte in eigener Halle trotz zweimaligem Rückstand nach zweimaliger Verlängerung 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) und kann am Freitag in München (19.15 Uhr/MagentaSport) alles klar machen. Matthias Plachta traf nach 85:41 Minuten für Mannheim.

Zwei Tage nach dem Overtime-Krimi in Spiel vier (4:3 n.V.) lief von Beginn an vieles für die Eisbären. Bereits in der sechsten Minute brachte Ronning die Berliner in Überzahl in Führung. Gabriel Fontaine (28.) erhöhte im zweiten Drittel.

Mario Zimmermann (46.) gelang der Anschlusstreffer für die Straubinger, die sich zuvor am Eisbären-Keeper Jonas Stettmer die Zähen ausgebissen hatten. Doch nur 41 Sekunden später war Ronning (47.) erneut erfolgreich, ehe der Kanadier ins leere Tor mit seinem fünften Treffer (58.) in der Serie für den Endstand sorgte.

Auf wen Berlin in einem möglichem Halbfinale trifft, ist noch offen. Die Paarungen ergeben sich aus den Hauptrundenplatzierungen der verbliebenen Teams.

In Mannheim waren die Gäste durch Filip Varejcka (5.) und Nicolas Krämmer (23.) zweimal in Führung gegangen, Mannheim glich durch John Gilmour (9.) und Matthias Plachta (43.) jeweils aus. Plachta bereitete die erste Adler-Führung durch Kris Bennett (45.) vor, Adam Brooks (52.) brachte München in die Verlängerung - doch dort wurde der Pyeongchang-Olympiazweite Plachta zum Matchwinner.