Nach Klassenerhalt: Augsburg verlängert mit Top-Center Kunyk

Die Augsburger Panther können nach dem Klassenerhalt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch in der neuen Saison auf einen ihrer wichtigsten Spieler zählen: Der Kanadier Cody Kunyk (34) verlängerte seinen Vertrag beim AEV. Der Mittelstürmer hatte 22 Scorerpunkte (zwölf Tore, zehn Vorlagen) in 34 Spielen in der abgelaufenen Saison verbucht und war damit einer der Garanten für den Verbleib in der DEL.