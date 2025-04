DEL: Augsburg verpflichtet Wolfsburger Button

Verteidiger Ryan Button wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Grizzlys Wolfsburg zu den Augsburger Panthern. Das gaben die Fuggerstädter am Freitag bekannt. Der 34 Jahre alte Deutsch-Kanadier, der 2018 mit Red Bull München Meister wurde, ist der zweite Neuzugang für die kommende Saison.

"Mit Ryan Button holen wir uns die nötige Variabilität, viel DEL-Erfahrung und Führungsqualitäten ins Team", sagte Panther-Sportdirektor Larry Mitchell. Für Button ist Augsburg die vierte DEL-Station, insgesamt kommt er bereits auf 515 Einsätze (37 Tore, 133 Assists) in Deutschlands höchster Spielklasse. In Wolfsburg verbrachte Button die vergangenen sechs Saisons. Die Panther waren in der vergangenen Saison als Vorletzter der Hauptrunde nur knapp dem sportlichen Abstieg entgangen.