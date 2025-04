Draisaitl-Rekord in der DEL eingestellt

Die Eisbären gehen in der DEL-Halbfinalserie gegen Mannheim mit 2:0 in Führung. Ty Ronning sorgt dabei für einen Rekord.

Die Eisbären gehen in der DEL-Halbfinalserie gegen Mannheim mit 2:0 in Führung. Ty Ronning sorgt dabei für einen Rekord.

Das Team von Trainer Serge Aubin gewann bei den Adler Mannheim 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) und ging in der Halbfinalserie mit 2:0 in Führung.

Rekord von Peter Draisaitl eingestellt

In Mannheim war Ronning vor 13.600 Fans an den Toren von Marcel Noebels (31.) und Eric Hördler (35.) beteiligt. Der 27-Jährige punktete im 21. Spiel nacheinander und egalisierte damit den Rekord von Peter Draisaitl - Vater von NHL-Star Leon Draisaitl - aus der DEL-Debütsaison 1994/95. Ebenfalls herausragend: Jake Hildebrand im Tor der Gäste, der nicht zu überwinden war.

Das nächste Spiel der Best-of-seven-Serie findet am Sonntag (14.00 Uhr im LIVETICKER) in Berlin statt. Die Eisbären sind mit zehn Titeln Rekordmeister der DEL, in den vergangenen vier Jahren triumphierten sie dreimal. Mannheim holte 2019 seine letzte von insgesamt acht Meisterschaften (sieben davon in der DEL). Im zweiten Halbfinale stehen sich die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt gegenüber.