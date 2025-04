DEL: Dunham junior von Ingolstadt nach Frankfurt

Stürmer Noah Dunham hat für die beiden nächsten Spielzeiten in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Löwen Frankfurt angeheuert. Die Verpflichtung des 22-Jährigen vom Hauptrundensieger ERC Ingolstadt gaben die Hessen am Dienstag bekannt.

Dunham, der für den ERC in insgesamt 83 Spielen sechs Treffer erzielte, tritt am Main in die Fußstapfen seines Vaters. Jason Dunham stand in der Saison 2002/03 ebenfalls für Frankfurt auf dem Eis.