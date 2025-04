DEL-Finale: Berlin macht ersten Schritt zum elften Titel

Die Eisbären gewinnen das erste Endspiel gegen die Kölner Haie. Am Samstag geht es in Köln weiter.

Rekordmeister Eisbären Berlin hat den ersten Schritt zu seinem elften Titelgewinn gemacht. Im ersten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzte sich der Titelverteidiger am Ende deutlich mit 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) gegen Altmeister Kölner Haie durch und ging in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung.