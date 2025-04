DEL: München holt Salzburgs Meistercoach David

Der EHC Red Bull München hat für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Trainer gefunden. Nach zwei Meistertiteln mit Münchens österreichischem Schwester-Klub Salzburg wechselt US-Coach Oliver David laut Angaben der Bayern zum 1. Mai an die Isar.

David soll erfolgreiche Ära einläuten

München war im Frühjahr nach Platz fünf in der Hauptrunde im Viertelfinale an den Adler Mannheim gescheitert.

„Oliver hat bei all seinen Stationen erfolgreich gearbeitet. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er in Salzburg Herausragendes geleistet und immer das Maximum aus der Mannschaft herausgeholt. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm auch in München wieder eine erfolgreiche Ära gestalten werden“, sagte EHC-Sportchef Christian Winkler zur Verpflichtung des 46 Jahre alten Kaliforniers.