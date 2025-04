DEL: München verpflichtet Schinko und Ferguson

Am Freitag wurden zehn Profis verabschiedet, am Samstag zwei neue verpflichtet.

Am Freitag wurden zehn Profis verabschiedet, am Samstag zwei neue verpflichtet.

Red Bull München bastelt nach dem Play-off-Aus weiter am Kader der Zukunft. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag mitteilte, wechseln der deutsche Nationalspieler Luis Schinko und der US-Amerikaner Brady Ferguson in die bayrische Landeshauptstadt.