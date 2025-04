DEL: Nyman neuer Cheftrainer in Iserlohn

Die Roosters verpflichten Stefan Nyman als neuen Headcoach. Der Schwede war vor der Jahrtausendwende als Spieler in Iserlohn aktiv.

Die Roosters verpflichten Stefan Nyman als neuen Headcoach. Der Schwede war vor der Jahrtausendwende als Spieler in Iserlohn aktiv.

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Stefan Nyman als neuen Headcoach verpflichtet. Das gaben die nur knapp dem sportlichen Abstieg entkommenen Sauerländer am Freitag bekannt. Der 52-jährige Schwede war zuletzt in seiner Heimat als Assistenztrainer in der höchsten Spielklasse tätig.