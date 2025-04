DEL: Wild Wings holen Nationalspieler Bittner zurück

Die Schwenninger Wild Wings haben Eishockey-Nationalspieler Dominik Bittner zurückgeholt. Der Verteidiger wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von Red Bull München zurück an den Neckarursprung. Das gaben die Wild Wings am Sonntag bekannt, ohne Angaben zur Vertragslänge. Derzeit bereitet sich der 32-jährige Bittner mit der Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis auf die Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden (9. bis 25. Mai) vor.

"Bei den Wild Wings hat sich in den vergangenen Jahren zurecht ein neues Anspruchsdenken entwickelt", sagte Bittner: "Das hat mich in den Gesprächen enorm überzeugt und mich darin bestätigt, dass wir mit diesem Team absolut konkurrenzfähig sein können." In der abgelaufenen Saison war für die Baden-Württemberger in den Pre-Play-offs Endstation.