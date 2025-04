Die NHL ruft: Tiefensee erhält Zweijahresvertrag in Dallas

Die Unterstützung der Adler-Fans und des Teams habe ihm die letzten Jahre viel bedeutet, so der Torhüter via Pressemitteilung.

„Ich möchte mich zunächst bei allen Adler-Fans bedanken, die uns in den vergangenen drei Jahren bedingungslos unterstützt haben. Es hat mir immer sehr viel bedeutet, vor ihnen spielen zu dürfen“, sagte Tiefensee: „Ein großer Dank geht natürlich auch an die Adler, an Felix (Goalie-Kollege Brückmann, d. Red.), an unseren Torwarttrainer Petri Vehanen, an meine Eltern, die alle einen großen Anteil daran haben, dass ich nun den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen kann.“