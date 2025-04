Kölner Finalfluch endet dramatisch!

Die Haie kämpfen sich in Spiel sechs der Halbfinalserie gegen Ingolstadt zurück. In der Overtime macht Köln das Comeback perfekt.

Die Haie kämpfen sich in Spiel sechs der Halbfinalserie gegen Ingolstadt zurück. In der Overtime macht Köln das Comeback perfekt.

Die Kölner Haie sind erstmals seit elf Jahren wieder ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingezogen. Der achtmalige Meister gewann am Montagabend im sechsten Halbfinal-Spiel gegen Hauptrundensieger ERC Ingolstadt nach einem dramatischen Comeback mit 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) nach Verlängerung und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:2 für sich. Im Finale treffen die Haie auf die Eisbären Berlin.

Justin Schütz erzielte nach zehn Minuten in der Overtime den Siegtreffer. Zuvor hatten die Kölner einen 0:2-Rückstand egalisiert. Kapitän Moritz Müller (15.) und Gregor MacLeod (46.) waren für den KEC erfolgreich, Austen Keating (7.) und Wayne Simpson (10.) hatten die Führung der Gäste besorgt. Erstmals in der Serie gelang es einem Team, einen zwischenzeitlichen Rückstand zu drehen.

In der Verlängerung vergaben die Haie zunächst mehrere Großchancen. „Was macht denn dieses Spiel mit uns? Das ist ja kein Spiel mehr, das ist eine Qual“, sagte der emotionale Magenta-Kommentator Basti Schwele in der Overtime. Als dann auch Ingolstadt gefährlich wurde, verwertete Schütz einen Konter zum vielumjubelten Sieg. Es war der erste Treffer des Stürmers in den laufenden Playoffs. „Der Exorzist von Köln, er vertreibt den Finalfluch der Haie“, schrie Schwele.