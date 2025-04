Eishockey: Eisbären trotzen dem Vorrunden-Orakel

Berlin stürmt als Hauptrundenzweiter zum Meistertitel - zum zweiten Mal in Folge.

Die Eisbären Berlin haben schon wieder den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen - zum zweiten Mal in Folge nicht als Hauptrundenerster. Wie im Vorjahr holte sich der Rekordmeister als Tabellenzweiter den Silberpokal. Damit hat Berlin einen Trend beendet, denn zuvor hatte siebenmal in acht Play-offs das punktbeste Team triumphiert.