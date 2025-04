Haie mit Matchbällen - Ingolstadt verzweifelt an Hudacek

Der achtmalige Meister schlug den Hauptrundensieger im vierten Playoff-Halbfinale in eigener Halle 2:1 (1:0, 0:0, 1:1), damit steht es in der Best-of-seven-Serie 3:1. Am Freitag (19.00) können die Haie in Ingolstadt das Ticket für die Finalserie gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin lösen.